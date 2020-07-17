«Вест Хэм» — «Уотфорд»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 36-го тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Уотфорд».
Ставка: победа «Вест Хэма» за 2.47.
«Вроде бы мирный исход вполне устроит обе стороны, в связи с чем букмекеры дают на ничью довольно скромный коэффициент 3.10. Но дело в том, что «Вест Хэм» вряд ли захочет откладывать вопрос с сохранением прописки в элитном дивизионе на потом. И дело тут вот в чём.
В двух заключительных турах подопечным Дэвида Мойеса точно придётся несладко. Сперва выезд на «Олд Траффорд» к предельно мотивированному «МЮ», который набрал замечательный ход и бьётся за попадание в Лигу чемпионов. А затем — битва с прямым конкурентом «Астон Виллой».
Пожалуй, «молотобойцы» сделают всё возможное, чтобы добыть три очка с «Уотфордом» и вдохнуть полной грудью. Иначе можно остаться у разбитого корыта. Благо что статистика очных встреч не против — в четырёх предыдущих случаях лондонцы трижды победили с разницей более чем в один мяч (3:1, 4:1 и 2:0).
Вдобавок ко всему «Уотфорд» крайне печально выступает в гостях — 10 очков в 17 встречах при двух жалких победах, последняя из которых датирована 12 января. В шести предыдущих выездах удалось зацепить всего один балл — 1:1 с «Брайтоном» 8 февраля. После рестарта первенства «шершни» за пределами «Викарэйдж Роуд» только проигрывают.
В общем, лобовая победа хозяев за 2.47 выглядит замечательно, можно даже подумать о П1 с форой (-1) за дивный коэффициент 3.68. А любители аккуратных ставок могут рассмотреть П1 с нулевой форой, на неё дают нестыдные 1.67. В случае ничейного исхода произойдёт возврат».
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