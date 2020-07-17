«Вест Хэм» — «Уотфорд»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии 17 июля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Уотфорд».
Ставка: победа «Вест Хэма» за 2.47.
«Встречаются команды, которые находятся на грани вылета и которые не имеют права на ошибку. «Вест Хэм» не оправдал надежд поклонников и после впечатляющего старта скатился в последнюю пятёрку. За 35 туров «молотобойцы» одержали девять побед и семь ничьих.
«Уотфорд» восстал из мёртвых. «Шершни» первую половину турнира провели на дне турнирной таблицы, но после небольшого зимнего перерыва смогли выбраться и даже первыми в лиге нанесли поражение «Ливерпулю» (3:0) в текущем первенстве.
В летний период турнира гости снова притормозили, но держатся на запасе турнирных баллов, добытых в зимне-весенний период. Два последних поединка команды выиграли, причём «золотые мальчики» два подряд.
Стоит отметить потери, которые у гостей никак несопоставимы со столичными, да и родные стены помогают всем, что бы ни говорили об отсутствии фанатов на трибунах.
Я считаю, что сегодня «железные» не уйдут с поля без победы, всё-таки у них более сбалансированный состав, да и исполнители будут повыше уровнем. Мой прогноз — победа «Вест Хэма».
- 17 июля 2020
-
16:20
-
15:40
-
15:00
-
14:20
-
13:40
-
13:00
-
12:20
-
11:40
-
11:00
-
10:20
-
09:40
-
09:00
-
08:00
- 16 июля 2020
-
21:45
-
20:45
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:50
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:20
-
17:15
-
17:05
-
17:00
-
16:50
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:05
-
16:00