«Вест Хэм» — «Уотфорд»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии 17 июля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Уотфорд».



Ставка: победа «Вест Хэма» за 2.47.



«Встречаются команды, которые находятся на грани вылета и которые не имеют права на ошибку. «Вест Хэм» не оправдал надежд поклонников и после впечатляющего старта скатился в последнюю пятёрку. За 35 туров «молотобойцы» одержали девять побед и семь ничьих.



«Уотфорд» восстал из мёртвых. «Шершни» первую половину турнира провели на дне турнирной таблицы, но после небольшого зимнего перерыва смогли выбраться и даже первыми в лиге нанесли поражение «Ливерпулю» (3:0) в текущем первенстве.



В летний период турнира гости снова притормозили, но держатся на запасе турнирных баллов, добытых в зимне-весенний период. Два последних поединка команды выиграли, причём «золотые мальчики» два подряд.



Стоит отметить потери, которые у гостей никак несопоставимы со столичными, да и родные стены помогают всем, что бы ни говорили об отсутствии фанатов на трибунах.



Я считаю, что сегодня «железные» не уйдут с поля без победы, всё-таки у них более сбалансированный состав, да и исполнители будут повыше уровнем. Мой прогноз — победа «Вест Хэма».

«Вест Хэм» — «Уотфорд». Прогноз: Мойес, Ярмоленко и Уилшир оставят «молотобойцев» в АПЛ После рестарта сезона «Уотфорд» не набрал в гостях ни одного очка.