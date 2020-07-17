«Вест Хэм» — «Уотфорд»: прогноз Александра Неценко на матч 36-го тура чемпионата Англии

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Вест Хэм» — «Уотфорд».

Ставка: «Вест Хэм» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.72.

«Это прямые конкуренты в борьбе за выживание, которые опережают «Борнмут» и «Астон Виллу», стоящие в зоне вылета, на 3 очка. При этом их конкуренты уже сыграли, а молотобойцы и «шершни» имеют матч в запасе. Тут важно взглянуть на их календарь. «Вест Хэму» еще играть на выезде против «МЮ», а затем дома против «вилланов». «Уотфорд» ждут «Ман Сити» и «Арсенал». В общем, ничего хорошего, но задел-то у них перед конкурентами имеется.



А это значит, соблазн сыграть вничью у соперников тоже будет. Мне не кажется, что матч получится результативным. Даже до трёх голов на двоих им нужно будет постараться добраться, поскольку цена у этой встречи огромна. Наверняка будет много борьбы и в первую очередь желание не уступить. Почему я склоняюсь на сторону «молотобойцев»? Они лучше «шершней» в последних играх, взяв 7 очков из 12.



Да, у «Уотфорда» 2 победы в последних 2 турах, но очень плохой баланс встреч на выезде и лично против «Вест Хэма». «Шершни» выиграли всего 1 матч в гостях из последних 11, при этом уступив в 4 противостояниях кряду на чужих полях. Кроме того, за последние 4 матча с «молотобойцами» «Уотфорд» выиграл только 1, уступив в 3 остальных. В общем, «Вест Хэм» должен не уступить, а тотал не превысит 3 голов».