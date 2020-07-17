«Вест Хэм» — «Уотфорд»: прогноз Владимира Чаплыгина на матч 36-го тура АПЛ 17 июля

Профессиональный гандикаппер Владимир Чаплыгин дает прогноз на матч 36-го тура чемпионата Англии по футболу «Вест Хэм» — «Уотфорд».

Ставка: тотал больше 21.5 фола за 1.85.

«В английской Премьер-лиге на сегодняшний день прошло 363 игры. В среднем за матч набирается 21,34 фола. Что примечательно, до продолжительного коронавирусного перерыва этот показатель составлял 21,20, а после выхода команд из карантина количество фолов за матч подтянулось до отметки 21,88. Но как ни жонглируй датами, все крутится вокруг примерно одних и тех же цифр. Букмекер нам предлагает максимально приближенную к среднему показателю по лиге планку тотала в 21,5 пункта. Думаю, здесь стоит сыграть верх.



Во-первых, обе команды довольно часто участвуют в верховых единоборствах и активно вступают в отбор мяча. Чем больше действий, тем выше шанс нарушить правила. По моим оценкам, от предстоящего поединка между «Вест Хэмом» и «Уотфордом» стоит ожидать от 23 до 26 нарушений правил.



Теперь обратим внимание на судейский фактор. Встречу команд будет обслуживать Мартин Актинсон. Примечателен он тем, что свистит нарушения на 7% реже, чем среднестатистический арбитр английской Премьер-лиги. С этот поправкой мой прогноз на количество фолов смещается до промежутка от 23 до 27. Так что вполне разумно сыграть тотал больше 21.5».