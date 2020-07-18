«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч полуфинала Кубка Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Англии сезона-2019/2020 «Арсенал» — «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Ман Сити» с форой -1.5 за 1.91.

«Оба матча пройдут на «Уэмбли». «Арсенал» только что обыграл чемпиона страны «Ливерпуль» (2:1) не совсем в логичном матче. Первый голевой момент «Арсенал» умудрился создать только на 90-й минуте, но к тому времени «канониры» уже вели — 2:1: две глупейшие ошибки ван Дейка и Алиссона привели к тому, что «Арсенал» забил дважды и выиграл. «Ливерпуль» нанес больше 20 ударов, подал 13 угловых, но по разным причинам толком ничего не забил.



«Манчестер Сити» месяц назад встречался с «Арсеналом» после паузы. Тогда горожане выиграли (3:0), и статистика была примерно такой же: «Сити» нанес примерно 20 ударов и по всем параметрам переиграл соперника. У «Арсенала» не было ни одного голевого момента и даже удара в створ ворот «Сити». Команда Гвардиолы играет в своё удовольствие, забивает по 5 мячей, и всё это время готовилась к решающим стадиям Кубка Англии и Лиги чемпионов. Гвардиола дал отдохнуть Стрелингу, Марезу, Де Брёйне, так что «Сити» будет выглядеть свежо и сыграет в свою силу. Думаю, борьбы здесь не получится. «Сити» должен выиграть, и, скорее всего, сделает это убедительно. Мой вариант – победа «Сити» с форой -1,5».