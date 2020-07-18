«Чарльтон» — «Уиган»: прогноз и ставка на матч Чемпионшипа

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Чемпионшипа «Чарльтон» — «Уиган».
Ставка: обе забьют — нет за 1.94.
«Уиган» располагается на 13-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 57 очков. До зоны плей-офф не хватает 10 очков, потеряны даже теоретические шансы. Борьба за выживание также не грозит. Вроде бы можно расслабиться и просто плыть по течению, однако подопечные Пола Кука рвут и мечут: в 11 предыдущих турах они 10 раз отыграли на ноль. Во вторник в родных стенах уничтожили несчастный «Халл Сити», отгрузив восемь мячей. И без удалений с пенальти.
Справедливости ради, у хозяев залетало всё подряд — восемь голов с девяти ударов в створ. И второй момент — с выездами у «латикс» после рестарта не ладится. В трёх матчах удалось одержать одну победу, над слабо проводящим сезон «Хаддерсфилдом» (2:0). В двух оставшихся случаях даже забить не вышло: 0:3 — в матче с «Брентфордом», 0:0 — с «Барнсли».
А вот у «Чарльтона» с мотивацией порядок: бьётся за выживание. Пока успешно, но запас небольшой: 47 очков в 44 турах, 21-е место в турнирной таблице. Отрыв от открывающего зону вылета «Халл Сити» — всего два очка, то есть один проигрыш может перевернуть расклады.
По общему уровню лондонцы, конечно, несколько уступают. Хотя тут есть старый знакомый любителей российского футбола — Эйден Макгиди. Брать ли 1Х за 1.78 — дело вкуса. «Уиган» сейчас хорош, но чужое поле и запредельная мотивация соперника вполне могут перевесить. Выберем другой вариант.
В девяти предыдущих матчах из десяти с участием «Чарльтона» проходила ставка «обе забьют — нет». А с «Уиганом» ещё мощнее: голы в обе стороны в прошлый раз забивались аж 15 февраля, и с тех пор команда успела провести 11 матчей! При этом «обе забьют — нет» идёт с коэффициентом 1.94. Всякое может случиться, но с точки зрения математики это подарок».
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