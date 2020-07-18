«Милан» — «Болонья»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 34-го тура Серии А

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 34-го тура Серии А «Милан» — «Болонья».
Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 голов за 1.80.
«Болонья» играет в кайф, и может себе это позволить, так как на нее ничто не давит. Команда уже не вылетит в Серию В. К тому же тренер Синиша Михайлович ставит команде созидательную игру. В обойме довольно неплохие футболисты. «Болонья» любит пободаться с грандами. «Болонья», между прочим, забила в шести матчах подряд. В том числе — «Наполи», «Интеру» и «Сассуоло». «Болонья» не боится грандов. Отобрала очки у «Ювентуса», «Интера», «Аталанты» и «Ромы». «Болонья» в полном порядке, и все лидеры на месте.
«Милан» же выдает одну из лучших серий за последние годы. После коронавирусной паузы миланцы очень хороши: переиграли и «Рому», и «Лацио», и «Ювентус». К тому же все лидеры у миланцев на месте.
Мне кажется, что встреча может получиться вполне результативной, как, например, в первом круге. Тогда миланцы переиграли «Болонью» со счетом 3:2. Ставлю на обе забьют + тотал больше 2.5 голов».
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