«Милан» — «Болонья»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 34-го тура Серии А

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 34-го тура Серии А «Милан» — «Болонья».



Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 голов за 1.80.



«Болонья» играет в кайф, и может себе это позволить, так как на нее ничто не давит. Команда уже не вылетит в Серию В. К тому же тренер Синиша Михайлович ставит команде созидательную игру. В обойме довольно неплохие футболисты. «Болонья» любит пободаться с грандами. «Болонья», между прочим, забила в шести матчах подряд. В том числе — «Наполи», «Интеру» и «Сассуоло». «Болонья» не боится грандов. Отобрала очки у «Ювентуса», «Интера», «Аталанты» и «Ромы». «Болонья» в полном порядке, и все лидеры на месте.



«Милан» же выдает одну из лучших серий за последние годы. После коронавирусной паузы миланцы очень хороши: переиграли и «Рому», и «Лацио», и «Ювентус». К тому же все лидеры у миланцев на месте.



Мне кажется, что встреча может получиться вполне результативной, как, например, в первом круге. Тогда миланцы переиграли «Болонью» со счетом 3:2. Ставлю на обе забьют + тотал больше 2.5 голов».

«Милан» — «Болонья». Прогноз: Ибрагимович и Чалханоглу продолжат путь к Лиге Европы В предыдущих семи турах Серии А «россонери» оформили 20 голов.