«Милан» — «Болонья»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 34-го тура Серии А

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Болонья».
Ставка: «Милан» победит и забьёт больше 1.5 мяча за коэффициент 1.75.
«В турнирной таблице чемпионата Италии «Болонья» расположилась на 10-й строчке — после 33 туров она имеет 43 балла. Разумеется, опасность вылета ей не грозит, но о еврокубках думать не приходится, поскольку дистанция до топ-6 составляет целых 10 пунктов.
Теперь клубу из одноименного города предстоит непростой выезд к «Милану». Конечно, красно-синие входят в топ-8 Серии А по заработанным баллам в гостях, оформив за 16 игр 26 мячей. Но миланцы за те же 16 матчей на своём поле потерпели лишь четыре поражения, а пропустили 18 голов.
Стоит обратить внимание и на статистику личных встреч. Дело тут в том, что за последние девять матчей в Милане «россонери» добыли семь побед. Ещё один раз случалась ничья, и только однажды победителем выходили гости. Классный показатель.
После паузы «Милан» шагает очень уверенно: за семь туров 7 очков из 21 возможного при 20 забитых мячах — результат крайне достойный. На таком фоне ставка «П1 + ИТБ1 1.5 мяча» за коэффициент 1.75 смотрится заманчиво. На пару голов хозяева наверняка сподобятся».
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