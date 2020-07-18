«Норвич» — «Бёрнли»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию матча АПЛ
18 июля «Норвич Сити» примет «Бёрнли» в матче 37-го тура чемпионата Англии. Начало — 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.52. Ставки на ничью принимаются за 3.30.
Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Норвич Сити» — «Бёрнли» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28.
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«Норвич Сити» — «Бёрнли». Прогноз: проверяем коэффициент 2.38 в матче худшего клуба АПЛ
«Норвич» в восьми последних играх потерпел восемь поражений с общим счётом 1:17.
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