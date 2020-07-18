«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз Александра Неценко на матч 1/2 финала Кубка Англии

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Англии сезона-2019/2020 «Арсенал» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Ман Сити» + тотал больше 2.5 мяча за 1.75.

«Никто не спорит, «Арсеналу» повезло, что команду возглавил экс-капитан «пушкарей» Микель Артета. Однако и ему раз за разом тяжело противостоять грандам, пусть и удается немотивированных топов класть на лопатки, вроде победы в матче с «Ливерпулем». Однако сейчас «Ман Сити» мотивирован не меньше, да и состав почти оптимальный, если не считать травмированного Агуэро.



При Артете «канониры» заиграли чуть прагматичнее и уже не рассыпаются каждую встречу, но одолеть команду Гвардиолы им не удастся. Самый беспомощный «Арсенал» мы увидели как раз после рестарта сезона, где «Ман Сити» развенчивал лондонцев, как «Сочи» — детский состав «Ростова» в РПЛ. Кто-то может списать это на неожиданность, но в последних 7 встречах «Арсенал» уступил «Сити» в 7 случаях с общим счетом 2-20.



При этом «Ман Сити» ни разу не забил больше 3 мячей, но и отметку в 1 гол регулярно превосходил. Если хотите рискнуть, возьмите фору манкунианцев -1,5, ведь она заходила во всех 7 последних случаях, но я предпочту иной выбор. Не исключаю гол «Арсенала», которому нечего терять, но и не стану сомневаться в очередном успехе «Ман Сити».