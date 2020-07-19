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«Тоттенхэм» — «Лестер»: прогноз Ильи Казакова на матч 37-го тура АПЛ

«Тоттенхэм» — «Лестер»: прогноз Ильи Казакова на матч 37-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Тоттенхэм» — «Лестер».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.35, обе забьют за 1.73.

«Сложный матч для прогноза. «Тоттенхэм» дома играет неплохо, но команда слишком непредсказуемая, нестабильная. По результатам в последних турах сложно делать прогнозы исходя из какой-то стабильности.

Хотя серия шпор без поражений впечатляет — четыре матча не проигрывают. Одержали три победы. Достойный результат для сегодняшнего «Тоттенхэма».

Однако «Лестер», при всей неровности выступлений и слабости в гостевых матчах, остается командой упорной, поэтому советую взять победу «Тоттенхэма» с Ф -0,5.

Мне кажется, обе команды забьют. Не думаю, что встреча получится сверхверховой, но «Лестер» гол обязательно «шпорам» привезет. Уж больно ненадежная оборона у команды Жозе Моуриньо, но «Тоттенхэм» именно дома будет сильнее».

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В 11 из 14 очных противостояний голы забивались в обе стороны.
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