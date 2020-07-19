«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Валерия Непомнящего на перенесённый матч 23-го тура РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч чемпионата России «Краснодар» — «Динамо».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.68.

«У «Краснодара» практически нет шансов на второе место. Вероятность того, кто займёт второе место в чемпионате, будет зависеть от «Локомотива». «Краснодар» всё равно мотивирован попасть в тройку, поэтому нет никаких сомнений, что он превзойдёт «Динамо». По игре краснодарцы сильнее, тем более у них домашний матч.



Не известно, какой будет погода. В Краснодаре должно быть довольно жарко, а «Динамо» играет в трудном режиме и в целом показывает неубедительную игру. Фаворитом считается «Краснодар», и он не будет откладывать в долгий ящик борьбу за третье место, хотя конкурентов особенно и нет, так как ЦСКА проиграл «Локомотиву».



В «Динамо» есть хорошие нападающие, но динамовцы невнятно играют в атаке, действия в завершающей фазе не получаются. Игроки надеются на фланговые или длинные проникающие передачи, но внизу мяч плохо держится, и с комбинациями дела обстоят не очень хорошо.



«Динамо» может занять шестое место и попасть в Лигу Европы – сейчас это для команды Новикова главная мотивация. Это станет большим достижением, так как команда шла во второй половине таблицы и смогла подняться в зону еврокубков. Возможно, у «Динамо» даже выше мотивация, чем у «Краснодара», но класс игроков скажется, так что хозяева одержат победу».