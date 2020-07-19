«МЮ» — «Челси»: эксперты назвали фаворита полуфинального матча Кубка Англии

19 июля «Манчестер Юнайтед» примет «Челси» на стадионе «Уэмбли» в матче полуфинала Кубка Англии. Начало — в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч ТВ».



Эксперты не могут выделить явного фаворита среди соперников: поставить на победу подопечных Уле-Гуннара Сульшера в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех команды Фрэнка Лэмпарда оценён букмекерами коэффициентом 3.10. Ничья в основное время идёт за 3.44.



Проход «МЮ» доступен за 1.74, а проход «Челси» — за 2.14.



Букмекеры не уверены, что матч полуфинала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36.

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