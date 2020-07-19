«Бешикташ» — «Фенербахче»: прогноз Эльвина Керимова на матч 33-го тура чемпионата Турции

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 33-го тура чемпионата Турции сезона-2019/2020 «Бешикташ» — «Фенербахче».
Ставка: обе забьют за 1.94.
«Бешикташ» показывает не самый выразительный футбол в последних турах, но нужного результата добивается. Победы над «Касымпашой» и «Малатьяспором» помогли команде Сергена Ялчына в борьбе за 3-е место. Если «Трабзонспор» не выиграет дело в CAS, и еврокубковый запрет останется в силе, тогда третья позиция в Суперлиге позволит сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Сейчас на третьем месте находится «Сивасспор». «Бешикташ» отстаёт от команды Рызы Чалымбая на одно очко.
«Фенер» решает более скромную задачу — пытается пробиться в зону Лиги Европы. Для этого команде Тахира Карапынара нужно выигрывать в оставшихся матчах и рассчитывать на осечки конкурентов. С «Бешикташем» не сыграют Экичи, Арслан и Мевлют. Зато возвращаются в строй основные центральные защитники — Фалетт и Азиз.
Обеим командам нужна победа. Я думаю, игра получится открытой. В 7 матчах этих команд друг с другом из последних 8 проходила ставка «обе забьют». Коэффициент на это событие хороший — 1.94. Поставлю на голы».
- 19 июля 2020
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