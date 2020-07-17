«Бешикташ» — «Фенербахче». Прогноз: Джанер, Вида и Ленс сделают стамбульское дерби жарким

19 июля «Бешикташ» и «Фенербахче» сыграют в матче 33-го тура чемпионата Турции. Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Бешикташа» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех «Фенербахче» оценён букмекерами коэффициентом 3.08.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Турции «Бешикташ» — «Фенербахче»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Турции «Бешикташ» — «Фенербахче» 19 июля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.67, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.45. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.82.

Анализ и прогноз матча «Бешикташ» — «Фенербахче» (19.07.2020)

Чемпионат Турции вернулся в строй 12 июня. Вынужденная пауза из-за пандемии коронавируса составила почти три месяца, предыдущий матч был сыгран 17 марта. Власти Турции рассматривали вариант с частичной заполняемостью трибун, однако в итоге было решено продолжить играть без зрителей.

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Позади остались шесть туров. Этого вполне достаточно, чтобы прогреться, почувствовать ритм и войти в колею. Финиш уже совсем близко, времени на исправление ошибок не осталось. Программа 33-го тура завершится в воскресенье, 19 июля, сразу семью матчами. Все они стартуют в 21:00 мск.

Главный, разумеется, пройдёт в Стамбуле. Речь о дерби «Бешикташа» и «Фенербахче». Обе команды надеялись исправиться за предыдущий сезон, когда они стали третьими и шестыми соответственно. Однако стало даже чуть хуже. Соперники синхронно пролетели мимо Лиги чемпионов, что само по себе неприятно для клубов с такими традициями.

Чёрно-белые, впрочем, с огромной долей вероятности попадут в Лигу Европы. Сейчас они занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Турции с 56 очками, отставая от «Сивасспора» на один пункт. Идущий пятым «Галатасарай» находится в четырёх баллах, то есть одной победы в двух турах хватит для еврокубков.

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Результаты вполне рабочие — четыре победы в пяти предыдущих турах. 5:1 над «Денизлиспором», 3:0 над «Коньяспором», 3:2 над «Касымпашой» и 1:0 над «Йени Малатьяспор». Единственная неудача состоялась в гостях у скромного «Кайсериспора» (1:3), находящегося в зоне вылета.

Там «чёрные орлы» имели заметное территориальное преимущество, однако раскрылись при счёте 1:1 и пропустили два мяча в концовке. В остальном полёт нормальный, а теперь ещё и есть возможность подсластить сезон победой над принципиальным соперником. Который, между прочим, переживает непростые времена.

«Фенербахче» застрял на пятой позиции в чемпионате Турции: 50 очков, шесть пунктов до «Бешикташа». Заскочить в топ-4 уже не удастся, но шансы протиснуться в Лигу Европы остаются. Для этого нужно, чтобы «Трабзонспор» победил в финале Кубка Турции, а сами стамбульцы вошли в топ-5.

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Здесь поверить в успех чуть легче: «Аланьяспор» ушёл на одно очко, а «Галатасарай» — на два. «Канарейки» могли бы чувствовать себя гораздо комфортнее, если бы не провал в двух недавних турах. Они не справились с «Генчлербирлиги» из середины таблицы (1:1), а затем уступили в родных стенах «Сивасспору» (1:2).

История противостояния кроет в себе немало интересно. В шести предыдущих поединках голы непременно забивались в обе стороны. Вроде бы готовый вариант для ставки найден, да только букмекеры дают на «обе забьют» скромнейший коэффициент 1.52. Поднять его можно комбинированной ставкой «обе забьют + тотал больше 2.5 гола» за 1.86.

«Бешикташ» вроде бы смотрится поинтереснее, однако в восьми последних дерби добыл всего одну победу. Потому заиграем другую ставку — гол после 75:00 за 1.88. Логика такая: при любом счёте как минимум одной из команд нужно будет забивать, а потому концовка должна получиться огненной. Плюс из-за VAR судьи часто компенсируют по пять-семь минут, что повышает вероятность позднего гола.

Прогноз и ставки на матч «Бешикташ» — «Фенербахче» 19 июля 2020 года

В шести предыдущих очных встречах голы забивались в обе стороны, но на «обе забьют» дают скромнейший коэффициент 1.52. Проверим поздний гол за 1.88. «Фенербахче» нужна только победа, да и «Бешикташу» терять очки совсем нежелательно. При любом исходе как минимум одной команде придётся идти вперёд, а с VAR судьи часто добавляют по 5-7 минут ко второму тайму.

Ставка: гол после 75:00 за 1.88.