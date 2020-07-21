«Аталанта» — «Болонья»: прогноз и ставка на матч 35-го тура чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Аталанта» — «Болонья».

Ставка: победа «Аталанты» и обе забьют за 2.30.

«Болонья» долгое время находилась неподалёку от зоны еврокубков, однако в последние недели просела. Календарь подкинул непростой отрезок, на нём удалось набрать всего два очка в четырёх матчах. Поражение от «Сассуоло» (1:2), ничьи с «Пармой» (2:2) и «Наполи» (1:1), а также тотальный разнос от «Милана» (1:5 без каких-либо удалений или пенальти).



Теперь красно-синие просто доигрывают сезон в своё удовольствие, надежды на еврокубки окончательно растаяли. 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, 43 балла в копилке. Отставание от топ-6 составляет 13 пунктов, однако зона вылета находится ещё дальше и за прописку в элите можно не беспокоиться.



Тут надо бы сказать, что в Бергамо «Болонья» традиционно чувствует себя максимально неуютно. В семи предыдущих визитах в этот город удалось зацепить всего одно очко, ещё в апреле 2013 года. По качеству футбола «богиня» явно сильнее, плюс своё поле, плюс разность мотиваций.



Раз так, будем плясать от фаворита. Букмекеры дают на лобовую победу хозяев смешной коэффициент 1.31, а потому придётся выкручиваться. В принципе, красно-синие — бодрая команда, которая ловко бежит в атаку и действует у чужих ворот довольно конкретно. Собственно, забивают они для середняка более чем достаточно — 48 голов в 34 турах.



Оборона у «Аталанты» не блещет, так что на гол аутсайдер вполне может рассчитывать. Следовательно, мы бы выбирали между П1 + обе забьют за 2.30 и 1Х + тотал больше 3.5 мяча за 2.03. В трёх предыдущих очных встречах гола непременно забивались в обе стороны".