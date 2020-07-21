«Астон Вилла» — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии 21 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Арсенал».

Ставка: «Арсенал» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.50.

«Статистика личных встреч для «Арсенала» выглядит невероятно позитивно. Дело в том, что столичный клуб имеет аж семь побед кряду над бирмингемцами. А общий счёт для двух клубов с историей вышел совсем неприличным — 23:3.



Любопытно также и то, что соперники пробивали верх в восьми из девяти последних противостояний. При этом «канониры» во всех девяти случаях непременно забивали более одного гола. Так что вполне можно подумать над ИТБ2 1.5 мяча за коэффициент 1.94. Благо что бирмингемцы в обороне традиционно не блещут.



Против «львов» играет ещё и то, что с приходом Микеля Артеты «Арсенал» заметно похорошел. За 18 матчей в АПЛ под руководством испанского специалиста клуб потерпел лишь четыре поражения. А при таких раскладах есть смысл подумать над комбинированной ставкой «Х2 + тотал больше 2.5 мяча» за увесистый коэффициент 2.50».