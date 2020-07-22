«Парма» — «Наполи»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Серии А 22 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Парма» — «Наполи».

Ставка: обе забьют + «Наполи» не проиграет за коэффициент 1.98.

«Наполи» предстоит выезд к «Парме», которая в последнее время не блещет. За семь последних туров жёлто-синие добыли всего один балл. Всё же нехватка турнирной мотивации сказывается, слишком часто не хватает совсем чуть-чуть.



Единственная ничья пришлась на «Болонью» (2:2), которая в том матче завалила концовку и пустила два мяча в добавленное ко второму тайму время. В остальных шести случаях «крестоносцы» потерпели шесть поражений с общим счётом 8:15. То есть почти все они состоялись с минимальной разницей в счёте.



Стоит также обратить внимание и на гостевую. статистику неаполитанцев. За 17 выездов в текущем сезоне они потерпели всего лишь четыре поражения и по показателю набранных очков входят в топ-5 Серии А. Однако навязать борьбу у «Пармы» будут шансы.



Дело в том, что свой гол в среднем за игру она имеет, хотя это в последнее время не помогает достичь результата. А подопечные Дженнаро Гаттузо в среднем за поединок один раз пропускают, хотя за последние 11 туров проиграли лишь однажды. А на таком фоне логично подумать над комбинированной ставкой обе забьют + Х2, за которую предлагают коэффициент 1.98.



Статистика личных встреч на нашей стороне. В предыдущих восьми очных противостояниях в Парме «Наполи» не проигрывал. При этом в шести из этих восьми случаев забивали и те, и другие".