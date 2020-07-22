«Сампдория» — «Дженоа»: прогноз и ставка на «фонарное дерби» в Серии А 22 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Сампдория» — «Дженоа».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.04.

«Вроде бы «Дженоа» очки сейчас гораздо нужнее, а в конце сезона в такой ситуации зачастую выигрывает более мотивированный клуб. «Грифоны» добыли две победы в трёх предыдущих турах, но всё равно располагаются на 17-й строчке и не могут чувствовать себя в безопасности, поскольку опережают «Лечче» всего на четыре балла.



Но есть проблема — речь идёт о дерби, а потому у «Сампдории» вряд ли возникнут проблемы с мотивацией. Подложить свинью заклятому сопернику и устроить ему жаркое окончание сезона всегда приятно, а по уровню исполнителей и качеству футбола «дория» сейчас смотрится никак не хуже.



Очные встречи традиционно получаются крайне упорными, а в последнее время ещё и малорезультативными. В шести предыдущих случаях забивалось не более двух мячей, а ставка «обе забьют — нет» не доехала лишь однажды. В принципе можно не мудрить и проверить эти варианты.



На тотал меньше 2.5 гола букмекеры дают прекрасный коэффициент 2.04, а на «обе забьют — нет» — ещё более сочные 2.17. Любители рисковать могут рассмотреть комбинированную ставку «1Х + тотал меньше 2.5 мяча» за 2.65. Она тоже доезжала в шести предыдущих очных встречах».