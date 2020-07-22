«Уфа» — «Арсенал»: прогноз Сергея Кривохарченко на игру 30-го тура чемпионата России

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч РПЛ «Уфа» — «Арсенал».



Ставка: обе забьют за 1.89.



«На первый взгляд, в этом матче есть интрига. Это соседи в турнирной таблице, которые ведут борьбу за седьмое место, имея равное количество очков — по 37. Победивший в этой встрече будет в итоговой турнирной таблице выше, чем проигравший. Но мы понимаем, что никакой разницы между седьмым или девятым местами нет.



Кроме того “Арсенал” стоит на пороге довольно серьёзных перемен. Неизвестно, кто будет возглавлять команду в следующем сезоне. “Уфа” рассталась с генеральным директором. Уфимская команда стала грозой авторитетов, но добраться до еврокубков не получилось. Поэтому у коллектива Евсеева в последнее время нестабильные результаты — обыграли “Ростов”, ничья с “Локомотивом”, но проиграли “Динамо”.



“Арсенал” играет веселее — и в атаке, и получает в свои ворота — 2:4 с “Крыльями”, 2:1 с “Тамбовом”, 3:1 с “Уралом”. В общем, в последнее время туляки играют в своё удовольствие. Конечно, они не так дисциплинированы, как “Уфа”, но всё равно набирают очки. Интересно, как в последнем туре будет выглядеть этот матч, который уже ничего не решает. Может быть, “Уфа” попытается сыграть в футбол более яркий и атакующий? Станет ли “Арсенал” отходить от своей манеры, которую показал в предыдущих матчах?



В конце концов, последний тур — это повод подбодрить болельщиков, когда нет никакого давления и напряжения. Сейчас лучшее время, чтобы сыграть для себя и для зрителей. Здесь нет очевидного фаворита — игра на три результата. Я надеюсь, что обе команды сыграют в интересный футбол. Поэтому я выбираю оптимистичную ставку — обе забьют», — сказал Кривохарченко.



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«Уфа» — «Арсенал». Прогноз: Луценко и Ломовицкий не пустят Евсеева на седьмое место в РПЛ «Горожанам» вновь придётся играть ослабленным составом, а туляки после ухода Черевченко приободрились.