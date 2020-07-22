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ЦСКА — «Тамбов»: прямой эфир, где смотреть онлайн, по какому каналу покажут матч

ЦСКА — «Тамбов»: прямой эфир, где смотреть онлайн, по какому каналу покажут матч
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 22 июля, ЦСКА и «Тамбов» сыграют в матче 30-го тура РПЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех «Тамбова» оценён букмекерами коэффициентом 14.25.

Букмекеры уверены, что матч 30-го тура РПЛ 22 июля ЦСКА — «Тамбов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.81, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.23. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.50.

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