«Ливерпуль» — «Челси»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию матча

22 июля «Ливерпуль» примет «Челси» в матче 37-го тура чемпионата Англии. Начало — в 22:15 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».



Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.75. Ставки на ничью принимают за 3.86.



Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.



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