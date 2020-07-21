«Ливерпуль» — «Челси». Прогноз: ещё один грустный вечер для Клоппа, Салаха, Мане и Алисона

Новоиспечённым чемпионам уже ничего не нужно, а у лондонцев на кону Лига чемпионов.

22 июля «Ливерпуль» примет «Челси» в матче 37-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 22:15 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.75.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Челси»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.

Анализ и прогноз матча 37-го тура АПЛ«Ливерпуль» — «Челси» (22.07.2020)

Английская Премьер-лига стремительно мчится к своей развязке. До конца сезона участникам осталось провести не более двух игр. 17 июля завершился 36-й тур, а уже на следующий день стартовал 37-й тур. Завершить программу 22 июля предстоит двумя матчами, в центральном сойдутся «Ливерпуль» и «Челси».

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз: де Хеа снова приснится лондонский кошмар В предыдущих пяти турах АПЛ «молотобойцы» забили 12 мячей.

«Ливерпуль» после досрочного чемпионства, судя по всему, доигрывает сезон на автопилоте. Пока что выигрывать получается только у соперников не крепче «Бёрнли». С бордовыми же мерсисайдцы на своём поле скатали ничью 1:1.



А в матче прошлого тура бригада Клоппа потерпела второе поражение за семь игр после паузы. В этот раз подножку подставил лондонский «Арсенал», который под руководством Микеля Артеты заметно похорошел (1:2). Но тут надо отметить, что оба гола мерсисайдцы привезли себе сами после кошмарных ошибок в обороне.



Помимо игры с «Челси», красным предстоит также выезд в заключительном туре к «Ньюкаслу», который в семи последних матчах на своём поле потерпел лишь одно поражение. Так что поводов огорчиться у новоиспечённого чемпиона Англии может быть предостаточно. Впрочем, никакие потери очков не смажут впечатлений от долгожданного титула.

«Уфа» — «Арсенал». Прогноз: Луценко и Ломовицкий не пустят Евсеева на седьмое место в РПЛ «Горожанам» вновь придётся играть ослабленным составом, а туляки после ухода Черевченко приободрились.

Лондонский «Челси» на днях проводил полуфинальный поединок Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» и сумел выиграть со счётом 3:1. Лондонцы смотрелись несколько предпочтительнее, создали больше опасных моментов и, в целом, победили по делу. Теперь в финале их ожидает «Арсенал» Микеля Артеты.



В АПЛ у «пенсионеров» тоже всё отлично. Они добыли пять побед в семи турах после паузы и сейчас вовсю претендуют на выход в Лигу чемпионов. После 36 матчей у них 63 очка и третья строчка, а отрыв от замыкающего топ-4 «Лестера», который провел на матч больше, составляет один пункт.



Только расслабляться никак нельзя, поскольку оставшийся календарь у команды Фрэнка Лэмпарда мощный. В заключительном туре их будет ожидать «Вулверхэмптон», рьяно бьющийся за Лигу Европы. Ну а пока предстоит тяжелейший выезд к «Ливерпулю».

«Интер» — «Фиорентина». Прогноз: Рибери приготовит подарок для Конте, Хандановича и Янга В девяти из десяти предыдущих очных встреч голы забивались в обе стороны.

Впрочем, статистика личных встреч остаётся на стороне лондонского клуба. За девять последних матчей с «Ливерпулем» на «Энфилде» гости потерпели лишь одно поражение, а в остальных восьми случаях не проигрывали: одержали три победы и скатали пять ничьих.

Дело ещё и в том, что после паузы подопечным Юргена Клоппа не хватает стабильности. В предыдущих трёх турах они пропустили четыре мяча. А за все семь поединков было пропущено восемь голов. До карантина, конечно, они пропускали гораздо реже.



Зато у «Челси» с результативностью проблем нет, не считая провала в Шеффилде. К тому же в дополнительной мотивации клуб едва ли нуждается — на кону Лига чемпионов и солидные призовые от УЕФА. А при таких раскладах, на наш взгляд, стоит проверить Х2 за рабочий коэффициент 1.88. Гостям просто нужнее результат.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Челси» 22 июля 2020 года

Разумеется, на своём поле «Ливерпуль» едва ли станет кого-то стесняться, однако у «Челси» возможность огорчить новоиспечённого чемпиона непременно будет. Бригаде Клоппа явно не хватает стабильности и мотивации, а у коллектива Лэмпарда на кону Лига чемпионов. На наш взгляд, лондонцы имеют неплохие шансы зацепиться за очки. Статистика личных встреч на нашей стороне: за девять последних матчей с красными на «Энфилде» синие потерпели лишь одно поражение.



Ставка: «Челси» не проиграет за коэффициент 1.88.