«Антальяспор» — «Галатасарай»: прогноз и ставка на матч чемпионата Турции

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Турции «Антальяспор» — «Галатасарай».
Ставка: ИТМ 1.5 гола «Галатасарая» за 1.78.
«Галатасарай» на фоне жутких кадровых потерь лишь в прошлом туре прервал серию из восьми матчей без побед. На своём поле удалось одолеть лишённый мотивации «Гёзтепе» (3:1), да и то на тоненького. Вплоть до 81-й минуты счёт был равным. А на выезде стамбульцы не выигрывают уже пять встреч, в которых набрали всего два очка.
На таком фоне весомый перевес в пользу «львов» кажется сомнительным. «Антальяспор» в 15 предыдущих турах потерпел всего одно поражение, да и то от «Истанбула» (0:2), а тот в итоге стал чемпионом Турции. Статистика очных встреч говорит в пользу «Галатасарая», но этот фактор компенсируется большими проблемами с составом.
А самое главное — гостям абсолютно не обязательно побеждать, ничья их полностью устроит. Это «скорпионам» придётся владеть инициативой и искать счастья в атаке. Можно не мудрить и взять 1Х за нестыдный коэффициент 1.68. Варианты посмелее — ИТМ 1.5 мяча «Галатасарая» за 1.78 и 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 2.38".
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