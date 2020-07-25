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«Ислочь» — «Динамо-Брест»: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси

«Ислочь» — «Динамо-Брест»: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Высшей лиги Беларуси «Ислочь» — «Динамо-Брест».

Ставка: победа «Динамо» за 2.03.

«Динамо-Брест» не выходило на поле три недели из-за вспышки коронавируса. Два матча пришлось перенести, но постепенно ситуация улучшается. Скажем, накануне несколько футболистов уже вернулись в общую группу и начали подготовку к игре с «Ислочью». Среди них был и нападающий Артём Милевский.

Действующий чемпион Беларуси располагается лишь на шестой строчке с 26 очками, но не всё так печально. В запасе есть две игры, то есть по потерянным очкам южане идут четвёртыми с минимальным отставанием от лидеров. Надо только вернуться на победный путь. Шансы кажутся неплохими.

Дело в том, что «Ислочь» — один из самых удобных соперников для брестчан. В 11 очных встречах они потерпели лишь одно поражение, да и то случилось три с лишним года назад. У «волков» тоже имеются проблемы с составом, так что котировки букмекеров выглядят вполне логично. Вопрос вызывает только физическое состояние гостей.

Всё же вернувшиеся футболисты не могли нормально тренироваться в течение двух недель, что не могло не повлиять на уровень кондиций. Скорее всего, на 90 минут их не хватит. В то же время сам факт возвращения того же Милевского должен придать партнёрам импульс. Ждём от «Динамо» бодрого футбола и трудовой победы.

Вариантов достаточно. Можно не мудрить и проверить лобовую победу фаворита за 2.03. Альтернативные ставки — ИТБ 1.5 гола «Динамо» за 1.90 и Х2 + обе забьют за 2.15. Оборона у действующего чемпиона не блещет, а потому шансы отличиться у хозяев появятся".

«Ислочь» — «Динамо-Брест». Прогноз: возвращение Милевского поможет действующему чемпиону
Брестчане не играли три недели из-за эпидемии коронавируса. Пора возвращаться.
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