«Зенит» — «Химки»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу покажут

Сегодня, 25 июля, «Зенит» и «Химки» сыграют в матче финала Кубка России. Начало — в 17:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».



Эксперты считают фаворитом петербуржцев: сделать ставку на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. В случае успеха ставка в 1000 рублей принесёт игроку 1250 рублей.



Успех «Химок» оценён букмекерами коэффициентом 15.0. Если клуб из Московской области победит в основное время, выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 15 тыс. рублей.



Букмекеры уверены, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.64, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 7.20.



Итоговый успех «Зенита» оценён коэффициентом 1.07. Если обладателем Кубка России станут «Химки», сыграет коэффициент 8.50.

«Зенит» — «Химки». Прогноз: Дзюба, Азмун и Семак принесут Санкт-Петербургу золотой дубль «Химки» сенсационно выбили в полуфинале «Урал», но петербуржцы — это совсем другой уровень.