«Зенит» — «Химки»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу покажут

Сегодня, 25 июля, «Зенит» и «Химки» сыграют в матче финала Кубка России. Начало — в 17:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Эксперты считают фаворитом петербуржцев: сделать ставку на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. В случае успеха ставка в 1000 рублей принесёт игроку 1250 рублей.
Успех «Химок» оценён букмекерами коэффициентом 15.0. Если клуб из Московской области победит в основное время, выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 15 тыс. рублей.
Букмекеры уверены, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.64, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 7.20.
Итоговый успех «Зенита» оценён коэффициентом 1.07. Если обладателем Кубка России станут «Химки», сыграет коэффициент 8.50.
- 25 июля 2020
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:30