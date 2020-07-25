«Наполи» – «Сассуоло»: прогноз Максима Калиниченко на матч 36-го тура Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал прогноз на матч 36-го тура Серии А «Наполи» – «Сассуоло».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.75.

«В рамках 36-го тура итальянского чемпионата сойдутся «Наполи» и «Сассуоло». В таблице они занимают соседние места, но при этом между ними разница в восемь баллов. «Наполи» идёт седьмым в чемпионате с 56 очками. А «Сассуоло», набрав 48 баллов, располагается на восьмом месте.



Здесь, вроде бы, явный фаворит «Наполи», который на данный момент бьётся за попадание еврокубки. Также команда Дженнаро Гаттузо показывает неплохой футбол. Хотя в последних встречах неаполитанцы не играют стабильно. За пять встреч они по два раза победили и сыграли вничью, а также в одном матче уступили.



Есть и «Сассуоло», который в этом сезоне очень интересен. Игра этой команды очень яркая и качественная. Причём статистика последних встреч у «Сассуоло» точно такая же, как и у «Наполи».



С кем бы ни играл «Сассуоло» из топов в Серии А, никому не было легко. Команда Роберто де Дзерби трепала нервы соперникам и по игре, и по результату. То есть этот клуб очень серьёзен и опасен для «Наполи».



Я не уверен в победе неаполитанцев в этой встрече. Но думаю, что будет много голов. Мой прогноз – обе команды забьют и тотал забитых мячей больше 2.5».