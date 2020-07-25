«Брага» — «Порту»: аналитики назвали фаворита матча 34-го тура чемпионата Португалии
Сегодня, 25 июля, «Брага» и «Порту» сыграют в матче 34-го тура чемпионата Португалии. Начало встречи — в 23:15 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 3».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Порту» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех «Браги» оценён букмекерами коэффициентом 2.80.
Букмекеры уверены, что матч «Брага» — «Порту» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.70, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.28. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.70.
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Обе команды много забивают, а главное — не имеют никакого турнирного давления.
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