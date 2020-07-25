Руа — Ногейра, 26 июля 2020 года: прогноз и ставка «Чемпионата» на бой UFC on ESPN 14

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на бой Маурисиу Руа — Антонио Рожерио Ногейра.

Ставка: победа Руа в третьем раунде или по очкам за 3.00.

«Два бразильца с огромным опытом и серьёзнейшим стажем в смешанных единоборствах. Достаточно сказать, что их первая битва состоялась аж в 2005 году, в PRIDE. Руа победил решением судей.



Была и вторая, она прошла спустя 10 лет, на UFC 190 в Рио-де-Жанейро. Сёгун снова победил, снова единогласным решением судей. Сейчас ему 38 лет, лучшие годы остались позади. Уровень оппозиции в последнее время заметно просел, а в предыдущем бою не удалось одолеть скромного шотландца Пола Крейга (ничья раздельным решением).

Дело в том, что Антонио Рожерио Ногейра выглядит ещё хуже. Младшему брату легенды ММА уже 44 года, в предыдущих четырёх боях одержана всего одна победа. Да и та над скромным американцем Патриком Камминзом, которого трудно считать серьёзной угрозой.



Бразилец очень редко выходит в октагон и в ближайшее время намерен завершить карьеру. Сам он говорит, что время уже пришло, пора начать тренировать и не думать о возвращении. Похоже, речь идёт о финальном аккорде. Физическое состояние Ногейры по понятным причинам вызывает вопросы.



Словом, оба бойца давно прошли пик, но у Руа пороха определённо побольше. На пару-тройку поединков его ещё хватит. Скорее всего, тут победит тот, кто лучше готов и кому элементарно нужнее. То есть Руа. Проблемы с кардио наверняка имеются у обоих спортсменов, так что высокого темпа не ждём.



Впрочем, бой будет состоять из трёх раундов. Скорее всего, по большей части он будет проходить в стойке, где у Маурисиу должно быть преимущество. Ждём третьей победы в трилогии".