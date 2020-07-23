Маурисиу Руа — Антонио Рожерио Ногейра. Прогноз: последний бой в долгой карьере Сёгуна

Бой Маурисиу Руа — Антонио Рожерио Ногейра состоится 26 июля 2020 года. Поединок в тяжёлой весовой категории пройдёт в рамках турнира UFC on ESPN 14. Начало — не ранее 6:30 мск. Букмекеры считают фаворитом боя Руа: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.55, успех Ногейры идёт за 2.54. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 51.0.

Прогноз и анализ боя Руа — Ногейра UFC on ESPN 14 (26.07.2020)

UFC набирает обороты после пандемии, в ближайшие выходные состоится уже четвёртый турнир на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Кард у UFC on ESPN 14 крепкий: пара-тройка громких афиш и ещё несколько бодрых боёв с участием не самых известных широкому кругу, но имеющих потенциал спортсменов.

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В одном из поединков основного карда сойдутся Маурисиу Руа и Антонио Рожерио Ногейра. Это два бразильца с огромным опытом и серьёзнейшим стажем в смешанных единоборствах. Достаточно сказать, что их первая битва состоялась аж в 2005 году, в PRIDE. Руа победил решением судей.



Была и вторая, она прошла спустя 10 лет, на UFC 190 в Рио-де-Жанейро. Сёгун снова победил, снова единогласным решением судей. Сейчас ему 38 лет, лучшие годы остались позади. Уровень оппозиции в последнее время заметно просел, а в предыдущем бою не удалось одолеть скромного шотландца Пола Крейга (ничья раздельным решением).



Руа не строит далеко идущих планов и признаёт, что каждый бой может оказаться для него последним. За спиной отличная карьера, множество ярких соперников, своё имя в историю смешанных единоборств он уже вписал. Впрочем, отправлять его в утиль рано. Благо что быстрые руки и мощный удар никуда не делись.

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Достаточно сказать, что 22 из 26 побед бразилец одержал досрочно. Причём 21 из них добыл нокаутом, а ещё одну — сдачей. И всего четыре раза добрался до решения судей. Руа не выходил в октагон девять месяцев, но судя по видео находится в хорошей форме. И вполне логично идёт у букмекеров фаворитом.



Дело в том, что Антонио Рожерио Ногейра выглядит ещё хуже. Младшему брату легенды ММА уже 44 года, в предыдущих четырёх боях одержана всего одна победа. Да и та над скромным американцем Патриком Камминзом, которого трудно считать серьёзной угрозой.



Бразилец очень редко выходит в октагон и в ближайшее время намерен завершить карьеру. Сам он говорит, что время уже пришло, пора начать тренировать и не думать о возвращении. Похоже, речь идёт о финальном аккорде. Физическое состояние Ногейры по понятным причинам вызывает вопросы.

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Словом, оба бойца давно прошли пик, но у Руа пороха определённо побольше. На пару-тройку поединков его ещё хватит. Скорее всего, тут победит тот, кто лучше готов и кому элементарно нужнее. То есть Руа. Проблемы с кардио наверняка имеются у обоих спортсменов, так что высокого темпа не ждём.



Впрочем, бой будет состоять из трёх раундов. Скорее всего, по большей части он будет проходить в стойке, где у Маурисиу должно быть преимущество. Ждём третьей победы в трилогии. Можно взять П1 за не самый стыдный коэффициент 1.55, варианты посмелее — П1 в третьем раунде или решением судей за 3.00 и П1 по очкам за 4.74.

Прогноз на бой Маурисиу Руа — Антонио Рожерио Ногейра 26 июля 2020

Битва двух заслуженных ветеранов смешанных единоборств, которые прошли пик и приближаются к завершению карьеры. Шансы Руа выше: он на шесть лет моложе соперника, чаще выходил в октагон в последние годы и визуально находится в более солидном физическом состоянии. Две предыдущие очные встречи также остались за ним.



Ставка: победа Руа в третьем раунде или по очкам за 3.00.