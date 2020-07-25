«Дженоа» — «Интер»: прогноз и ставка на матч 36-го тура чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Дженоа» — «Интер».

Ставка: «Интер» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 1.90.

«В предстоящем поединке с «Дженоа» миланский клуб тоже выступит фаворитом и наверняка будет играть первым номером. Согласно статистике личных встреч, в 27 последних противостояниях он потерпел лишь пять поражений и добыл 17 побед, а предыдущие три очных поединка завершились в его пользу с общим счётом 13:0.



Дело ещё и в том, что «Интер» — лидер Серии А по заработанным баллам в гостях. За 17 выездов клуб проиграл только два раза, а победил в 11 случаях. При этом получилось пропустить только 19 голов, что является лучшим показателем в лиге.



«Грифонам», которые в предыдущих шести домашних играх итальянской Серии А добыли очки только с аутсайдерами «Лечче» (2:1) и СПАЛом (2:0), зацепиться за что-то в предстоящем поединке будет тяжело, так что вполне можно подумать над лобовой победой гостей за коэффициент 1.69. Или даже взять фору по вкусу.



Интересным вариантом для ставки выглядит также «Х2 + тотал больше 2.5 мяча» за коэффициент 1.90. Класс подопечных Антонио Конте непременно должен сказаться, при этом в предыдущих четырёх выездах миланцев забивалось не меньше двух мячей».