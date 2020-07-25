«Наполи» — «Сассуоло»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 36-го тура Серии А

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Сассуоло».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.83.

«На выезде «Сассуоло» выступает в нынешнем сезоне весьма неплохо. За пять предыдущих поединков на чужом поле у клуба получилось набрать 11 из 15 возможных очков и ни разу не проиграл. При этом он сумел наколотить целых 11 голов. Цифры солидные.



«Наполи» же в свою очередь заметно подправил статистику домашних выступлений, которая в первой части первенства была крайне слаба. К слову, неаполитанцы за пять последних матчей на своём поле добыли 13 из 15 возможных баллов. А забить получилось также 11 раз.



При таких раскладах есть смысл подумать над комбинированным вариантом обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.83. У обеих команд нет проблем с результативностью, зато оборона грешит нередко. Неаполитанцы пропускают в шести матчах кряду, а чёрно-зелёные — в 10. От этого вполне можно оттолкнуться.



Любители рискнуть могут подумать над лобовой ничьей за внушительный коэффициент 4.75. Всё-таки соперники смотрятся сопоставимо, да и никому из них уже ничего не нужно. Что-то вроде 2:2 здесь вполне вероятно, чёрно-зелёные любят мирные исходы с обилием голов».