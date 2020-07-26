«Лестер» — «МЮ»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 38-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Лестер» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: «МЮ» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.75.

«Лестеру» нужно побеждать, ничья устроит «лис» только в случае поражения «Челси» в матче с «Вулверхэмптоном». «Юнайтед» здесь устроит ничья.



«Лестер» не очень здорово, мягко говоря, проводит постпандемийный отрезок – всего 2 раза победила за это время команда с 9 попыток. В целом, игра не такая, к которой мы привыкли, какой она была в первой половине чемпионата. Чем это можно объяснить? Прежде всего, отсутствием трех ключевых игроков – Чилуэлла, Перейры и Мэддисона. Это три игрока, которые создавали 85-90% атакующих действий команды. Весь конструктив исходил от них. Понятно, что все внутрикомандные механизмы нарушились после того, как они в одночасье получили травмы.



Проблемы стали заметны, в первую очередь в созидании. Кроме того, дисквалифицирован по-прежнему Сеюнджю – лучший защитник «Лестера». Вместо него против «МЮ» сыграет 36-летний 100-килограмовый Уэс Морган. Думаю, что проблемы у «Лестера» здесь будут. Боюсь, что победить здесь им не удастся – в лучшем случае зацепят ничейку.



Про «Юнайтед» много в последнее время говорили. Да, последние две игры не очень удались манкунианцам, но это все та же интересная, быстрая и молодая команда, которая продолжает прогрессировать. Думаю, что здесь можно ее считать фаворитом. Скорее всего, желаемого она добьется. Не надо также забывать про судейский фактор – 13 раз назначали пенальти в пользу «МЮ» в этом сезоне, что является рекордом АПЛ. Никогда и никому столько не назначали 11-метровых в течение одного сезона. К слову сказать, в прошлом сезоне «Юнайтед» тоже был в лидерах – 12 раз им ставили пенальти. Это еще один довод в пользу «Юнайтед» в этом решающем для них матче.



Если говорить о ставках, то можно поставить на Х2 и тотал меньше 3,5. Скорее всего, второй тайм будет результативнее первого, по причине того, что это будет по сути кубковое противостояние. В первом тайме будут осторожно действовать соперники, а после перерыва, когда одной из них нужно будет непременно забивать, игра должна раскрыться и моментов будет больше.



Третье, на что здесь хочется обратить внимание, «Лестер» изменился стилистически. Если раньше чаще атаковали флангами «лисы», проводили быстрые атаки и контратаки, то сейчас, из-за того, что проблемы с конструктивом стали возникать, они больше стали возиться с мячом, пытаться что-то созидать, что стало отражаться на статистике. Это потенциально тот матч, в котором букмекеры могут дать неточные котировки. Возможно, они посчитают «Юнайтед» фаворитом по этому показателю, а мне кажется, что «Лестер» сейчас фаворит. Скорее всего, «лисы» здесь будут владеть мячом больше. Если будет тотал больше 53-54% по владению «Лестера», можно его попробовать взять".