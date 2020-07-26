«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 38-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм».
Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 1.99.
«Тоттенхэм» ударно проводит заключительный отрезок сезона – команда одержала четыре победы в последних пяти турах: и «Лестер» разгромил — 3:0, и «Арсенал» в северолондонском дерби переиграл — 2:1.
Команде необходимо выиграть и в последнем туре: шестое место, на которое претендуют «шпоры», может принести не только лишние пару миллионов фунтов призовых, но и место в групповом этапе Лиги Европы (если «Челси» выиграет Кубок Англии). При других раскладах лондонцам придется играть аж три отборочных раунда, чтобы попасть в групповой этап, то есть начинать официальный сезон на несколько недель раньше.
У «Пэлас» семь проигрышей подряд, а в шести из них команда даже не забивала. «Орлы» уже давно на каникулах. К тому же у них дисквалифицирован Бентеке, сразу четыре защитника травмированы, а участие мотора в центре поля Миливоевича под вопросом".
- 26 июля 2020
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