«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.14, «Кристал Пэлас» не забьёт за 2.28.

«Здесь надо играть на счет. «Кристал Пэлас» проиграл последние матчи. «Тоттенхэм», напротив, выглядел лучше, чем я ожидал. Уже не раз говорил, что для меня это самая сложная в плане прогнозов команда в Англии.



Рекомендуют в этом матче ставить на ТМ 2,5. И не думаю, что «Кристал Пэлас» забьет. Команда в жесточайшем кризисе, из которого невозможно выйти в последних матчах сезона.



Случается, конечно, что «Тоттенхэм» играет верховые матчи, но сегодня в это поверить совершенно невозможно».