«Рома» — «Фиорентина»: прогноз и ставка на матч 36-го тура чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Рома» — «Фиорентина».

Ставка: гол в первые 24 минуты за 1.88.

«Сезон для римлян получается сложным. Они очень долго запрягали и не смогли побороться за топ-4, однако после серии из трёх поражений пришли в себя. В пяти недавних турах удалось набрать 13 очков из 15 возможных — четыре победы и ничья. Правда, доставалось исключительно середнякам и аутсайдерам.



Но именно этого навыка — стабильно добиваться результата с уступающими в классе оппонентами — подопечным Паулу Фонсеки не хватало с первых туров. Обыграны оказались «Парма» (2:1), «Брешия» (3:0), «Верона» (2:1) и СПАЛ (6:1). Все они находятся за пределами топ-8 чемпионата Италии.



«Фиорентина» тем временем закрепилась в середине турнирной таблицы Серии А. Беспроигрышная серия составляет шесть матчей, на этом отрезке удалось набрать 12 очков. В активе команды — победы над «Пармой» (2:1), «Лечче» (3:1) и «Торино» (2:0), ничьи с «Кальяри» (0:0), «Вероной» (1:1) и «Интером» (0:0).



«Фиалки» стали гораздо меньше пропускать, хотя с подопечными Антонио Конте им откровенно повезло. Миланцы создали заметно больше моментов, однако жуткая реализация и несколько отличных сейвов Пьетро Терраччиано не позволили фавориту добиться успеха. Любопытно, не растерял ли Рибери с партнёрами удачу.



В четырёх предыдущих очных встречах голы забивались в обе стороны, но на классические «обе забьют» букмекеры предлагают скромный коэффициент 1.55. Можно подумать про ставку «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча», она доезжала в трёх последних случаях. Тут коэффициент повеселее — 1.83.



Мы же предпочтём проверить «гол в первые 24 минуты за 1.88». Обе команды чувствуют себя комфортно и достаточно забивают. Никакого турнирного давления они уже не ощущают, а потому могут обойтись без разведки и лишней осторожности. Между прочим, в трёх предыдущих поединках обязательно случался быстрый гол».