«Арсенал» — «Уотфорд»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Уотфорд».
Ставка: победа «Арсенала» за 1.99.
«Уотфорд» в ходе сезона не единожды удивлял, но накануне заключительного тура находится в зоне вылета. После 37 матчей в активе команды 34 очка. У «Астон Виллы», расположившейся на спасительной 17-й строчке, очков столько же, но она выше по дополнительным показателям. То есть в случае проигрыша случится вылет в Чемпионшип.
Подвёл «шершней» провальный отрезок после паузы. Они успели скатать восемь матчей, но сумели набрать всего 7 очков из 24 возможных. В позапрошлом туре, к слову, проиграли «Вест Хэму» (1:3), а в прошлом — «Манчестер Сити» (0:4). Пропускают многовато.
Шансы спастись у «золотых мальчиков» ещё есть, однако задача не из лёгких. Главному конкуренту, «Астон Вилле», предстоит встреча с «Вест Хэм Юнайтед», который упорным трудом уже гарантировал себе прописку в английской элите на следующий год. А вот команду из Уотфорда ожидает тяжелейший выезд в Лондон к «Арсеналу».
Лондонцы очень хорошо играют на своем поле: в последних шести матчах одержали пять побед с общим счётом 14:3, в одном случилась ничья с «Лестером» (1:1), но тогда хозяева остались в меньшинстве.
Против «Уотфорда» играет и статистика личных встреч. В последних пяти матчах в Лондоне клуб из одноимённого города четыре раза проиграл с общим счётом 0:12. Лобовая победа «Арсенала» за 1.99 смотрится интересно".
- 26 июля 2020
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