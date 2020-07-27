«Сан-Хосе» — «Реал»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч плей-офф MLS

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч MLS «Сан-Хосе» — «Реал».

Ставка: ИТМ 1.5 мяча «Сан-Хосе» за 1.84.

«Надо сказать, что состав у «мормонов» не хуже. Здесь есть, например, экс-форвард «Вильярреала» и «Фиорентины» Джузеппе Росси (выходит на замену) и опытнейший полузащитник Кайл Бекерман, сыгравший больше 50 матчей за сборную США. Ещё несколько футболистов входят в костяк сборной США.



Собственно, минувший сезон «Реал» провёл успешнее конкурента: занял третье место в Западной конференции («Сан-Хосе» оказался лишь девятым) и дошёл до второго раунда плей-офф. Статистика очных встреч тоже на стороне номинальных гостей. Дело в том, что в пяти предыдущих поединках они уступили однажды.



Больше того — за эти пять матчей калифорнийцы сподобились всего на два гола. Судя по групповому этапу, оборона у «озёрных» по-прежнему в порядке, так что фаворита наверняка ожидают проблемы. Мы бы выбирали между Х2 за 1.76 и ИТМ 1.5 мяча «Сан-Хосе» за 1.84».