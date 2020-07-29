«Верона» — СПАЛ: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 37-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Верона» — СПАЛ.
Ставка: победа «Вероны» и минимум 3 мяча в матче за 2.00.
«Верона» завершает очень качественный сезон семиматчевой безвыигрышной серией. Где-то команде Ивана Юрича не везло в последнее время, где-то она проигрывала по делу, как в предыдущем туре в матче с «Лацио». До зоны еврокубков ей дотянуться не удалось, но сезон в любом случае можно считать удачным. Юрич построил смелую команду, любящую прессинговать и демонстрировать привлекательный футбол. «Верона» обыграла в этом сезоне «Ювентус», отбирала очки у «Аталанты», «Интера», «Лацио» и «Милана».
СПАЛ — слабейший участник Серии А в нынешней кампании. 20 набранных очков, 71 пропущенный мяч — в общем, результаты говорят сами за себя. К слову, в первом круге «Верона» обыграла СПАЛ в гостях 2:0.
Последние неудачи «Вероны» можно также объяснить сложным календарём на финише сезона — «Лацио», «Аталанта», «Интер», «Рома» – это соперники топ-уровня, и с ними команда Юрича играла в последних шести турах.
Во встрече с аутсайдером сезона «Верона», как мне кажется, поправит свою статистику и наконец уверенно победит. Мой прогноз: П1 и тотал голов в матче больше (2.5) за 2.00», — сказал Керимов.
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