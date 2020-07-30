«Фулхэм» — «Кардифф»: прогноз Филиппа Кудрявцева на матч плей-офф Чемпионшипа

Известный комментатор Филипп Кудрявцев дал прогноз на матч плей-офф Чемпионшипа «Фулхэм» — «Кардифф».
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.69.
«Фулхэм» почти решил вопрос с выходом в финал плей-офф Чемпионшипа. В первом полуфинальном матче «дачники» на выезде обыграли «Кардифф» со счётом 2:0. Довольно неожиданная победа.
Теперь у «Фулхэма» отличная позиция, чтобы в домашнем матче отдать сопернику право что-то предлагать. А «Кардифф» — это самая некреативная команда из всей четвёрки, которая вообще пробилась в плей-офф. Если честно, я очень верю в «Кардифф» как в команду, которая может играть первым номером, особенно на выезде. Поэтому в этой ситуации я считаю, что нас ждёт мало голов.
«Фулхэму» это просто не надо. «Фулхэм» сам пропускает очень мало. По статистике регулярного сезона это было видно. А «Кардифф» просто не сможет вывезти один большое количество забитых мячей.
Мне кажется, что спровоцировать «Фулхэм» на активность в атаке «Кардифф» просто не сможет. Ещё он едва ли сможет забить два мяча. Поэтому жду малорезультативной и малоинтересной игры, где «Фулхэм» должен по итогу преуспеть, но как именно? Выиграют они с минимальным счётом, быть может, проиграют с минимальным счётом. Это уже другой вопрос», — сказал Кудрявцев.
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