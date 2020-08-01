«Ювентус» — «Рома»: прогноз Георгия Черданцева на матч 38-го тура чемпионата Италии

Комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Рома» в рамках 38-го тура Серии А сезона 2019/2020.

Ставка: гол Роналду за 1.78.

«Это товарищеский матч. Как вы знаете, делая ставки на матчи «Ювентуса» в ходе сезона, я предлагаю брать гол Роналду или Дибалы. Дибала в качестве запасного варианта, а гол Роналду — практически верняк, при том что мы знаем, что в букмекерстве их нет. Особенно сейчас, в концовке сезона, Роналду разыгрался, очень много забивает.



В этом матче командам ничего не нужно, они никаких турнирных задач уже не решают, но решает задачу Роналду. Он гонится за всевозможными рекордами, он на них помешан, хочет быть везде лучшим и первым, поскольку у него ещё есть шанс стать лучшим бомбардиром Серии А и обогнать Иммобиле. Я думаю, что даже при том что «Ювентус» уже чемпион, Роналду будет играть. Он будет забивать, бить все штрафные и пенальти, поэтому нужно брать голы Роналду. Причём, если дают «тотал Роналду больше 1.5», то я бы рискнул поставить на то, что он минимум два мяча забьёт. Думаю, что вся команда будет играть на него, чтобы он стал лучшим бомбардиром.



Забавно, что «Рома» может оставить представителя своего заклятого врага — «Лацио» — без титула лучшего бомбардира. Просто будут расступаться перед Роналду, дадут ему забить штук десять и побить рекорд в 40 мячей за сезон. Так что «Рома» может сделать Роналду выдающимся футболистом в истории Серии А. Но шутки в сторону — надо брать гол Роналду, а то и два. Другого смысла в этой игре я не вижу: только игра за титул лучшего бомбардира».