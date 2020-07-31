«Ювентус» — «Рома». Прогноз: Роналду и Игуаин утихомирят Джеко с Мхитаряном в Турине

1 августа «Ювентус» примет «Рому» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:45 мск. Эксперты не могут выделить явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.96. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 2.32.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Рома» 1 августа

Букмекеры уверены, что матч Серии А «Ювентус» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.

Анализ и прогноз матча Серии А «Ювентус» — «Рома» (01.08.2020)

Итальянская Серия А вслед за Бундеслигой, Примерой и АПЛ благополучно подошла к своему логическому завершению. Участникам осталось провести заключительный 38-й тур, который пройдёт в два дня: первые пять пар сыграют 1 августа, а вторые пять увидятся 2 августа. В субботу среди прочих сойдутся «Ювентус» и «Рома».

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«Ювентус», опьянённый досрочным чемпионством в первенстве страны, в матче прошлого тура продул на выезде середняку лиги «Кальяри» (0:2). Надо сказать, что по цифрам преимущество гостей оказалось мощным: 34:11 по ударам в сторону ворот, 66:34 по проценту владения мячом. Но отличился голкипер хозяев Алессио Краньо, совершивший 10 сейвов.



Понятно, что в таблице туринцев уже никто не достанет, поскольку даже занимающий второе место «Интер» отстал на четыре пункта. Однако расслабляться им нельзя, ведь на носу ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «Лионом». Первый матч в Лионе, к слову, «старая синьора» проиграла с минимальным счётом, а потому задача становится ещё труднее.



«Рома», окончательно придя в себя, выдала беспроигрышную серию из семи матчей. Примечательно, что на этом серьёзном отрезке команда сумела набрать 19 из 21 возможного очка. Единственная ничья пришлась на домашнюю встречу с «Интером» (2:2), а это более чем достойный соперник.

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В остальных же шести случаях столичный клуб одержал шесть побед, общий счёт которых составил 18:6. Одна из них состоялась в матче прошлого тура. Тогда римляне гостили у «Торино» и в упорной борьбе забрали три очка (3:2).



Удачный интервал позволил «волкам» сохранить за собой пятую строчку, которая гарантирует им выход в Лигу Европы в следующем сезоне. После 37 туров в копилке 67 баллов. До зоны Лиги чемпионов не хватает более 10 пунктов, а отрыв от замыкающего топ-6 «Милана» составляет четыре. То есть никакой турнирной мотивации не осталось.



Не стоит также забывать и о текущем розыгрыше Лиги Европы. «Роме» в начале августа предстоит выезд в Севилью к местному одноимённому клубу, чтобы сразиться с ним в 1/8 финала турнира. А потому важно подойти к ответственной игре в хорошей форме. И уж тем более избежать повреждений.

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Впрочем, победить в последнем туре нынешнего сезона Серии А будет не так просто. Статистика личных встреч — это настоящий кошмар для римлян. Дело в том, что в предыдущих 10 выездах в Турин они потерпела 10 поражений с катастрофическим общим счётом 4:24. Будто речь идёт о безнадёжном аутсайдере чемпионата Италии!

На этот раз, конечно, забить у римлян будет возможность. Всё же они находятся в отличной форме и не испытывают проблем с результативностью. А «Ювентус», откровенно говоря, после паузы нередко грешит в защите, да и никакой мотивации не имеет. На таком фоне вполне возможна ротация и потеря концентрации.



Однако на большее рассчитывать мы бы не стали. На своём поле клуб Криштиану Роналду наводит ужас на любого соперника. Надо сказать, что португальский нападающий и остальные подопечные Маурицио Сарри за 18 домашних матчей ни разу не проиграли.

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Более того, они скатали только две ничьи, а в остальных 16 случаях добыли три очка. А при таких раскладах вариант обе забьют + 1Х за крепкий коэффициент 2.24 смотрится заманчиво.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Рома» 1 августа 2020 года

«Рома» набрала очень приличный ход, однако на этот раз зацепиться за очки будет тяжеловато. «Ювентус» на своём поле наводит ужас практически на любого соперника. Забить римляне могут: с результативностью у них проблем в последнее время нет, а защита туринцев часто сбоит после паузы. Однако рассчитывать на большее мы бы не стали.



Ставка: «Ювентус» не проиграет + обе забьют за коэффициент 2.24.