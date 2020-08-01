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«Ювентус» – «Рома»: прогноз Максима Калиниченко на матч 38-го тура Серии А

«Ювентус» – «Рома»: прогноз Максима Калиниченко на матч 38-го тура Серии А
Ставки / Прогнозы 0

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал прогноз на матч 38-го тура итальянского чемпионата «Ювентус» – «Рома».

Стака: победа «Ювентуса» с нулевой форой за 1.89.

«Заключительный тур Серии А. Чемпион «Ювентус» принимает дома «Рому». Обе команды после этого матча никуда не опустятся и не поднимутся. Лишены соперники всякой турнирной мотивации в этой встрече. Остается их достаточно серьезное итальянское противостояние между Римом и Турином.

Поэтому я думаю, что эта игра не будет такой проходной как та, которую «Ювентус» показал с «Кальяри» в последнем туре. Тогда он проиграл на выезде со счетом 0:2. И это не первая осечка у туринцев в последних матчах.

Команда Маурицио Сарри, как будто окрыленная своим досрочным чемпионством, играет весьма нестабильно. В пяти встречах она дважды проиграла и победила, а также в одной игре сыграла вничью. Причем даже выигрывала «старая синьора» не так, как подобает чемпионам — скромные победы с разницей в один и два гола.

А вот «Рома» на бумаге сейчас смотрится намного лучше. Она давно не проигрывала и в последних трех матчах только побеждала. Причем во всех этих встречах она забивала больше одного мяча и в одой из игр даже заколотила шесть голов СПАЛу.

Думаю, в этом матче «Ювентус» упрется и покажет силу и мощь. Тем более что нет командам смысла выходить вторыми составами. Чемпионат почти закончился, а следующий сезон уже не за горами.

Несмотря на неуверенность букмекеров в шансах «Ювентуса», готов в него поверить и предлагаю поставить на победу туринцев с форой (0)».

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В 18 домашних играх в Серии А команда Маурицио Сарри имеет 16 побед и две ничьи.
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