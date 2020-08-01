Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Арсенал» — «Челси»: прогноз Александра Мостового на финал Кубка Англии в Лондоне

«Арсенал» — «Челси»: прогноз Александра Мостового на финал Кубка Англии в Лондоне
Ставки / Прогнозы 0

Экс-форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на финальный матч Кубка Англии «Арсенал» — «Челси».

Ставка: «Арсенал» не проиграет за 1.77.

1 августа Англия завершает сезон. Финалисты проведут кубковую встречу на «Уэмбли» без зрителей, впервые в истории. Кроме того, обладатель этого трофея определится в ходе большого столичного дерби.

«Арсенал» завершил сезон АПЛ на восьмом месте, а сегодняшний соперник — на четвертом. Летний сезон «канониры» провели на мажорной ноте, но красно-белым не хватило стабильности.

«Челси» разделил с «Манчестер Юнайтед» третье место и получил заветный пропуск в Лигу чемпионов УЕФА.

По статистике, встречи команд проходят на встречных курсах, при этом обычно команды не уходят с поля без забитых мячей. Перед сегодняшним матчем, считаю, у команд равные шансы. Победу одержит более удачливый. При этом предполагаю, что «пушкари» больше заслуживают этот трофей.

Моя ставка – «Арсенал» не проиграет за 1.77".

«Арсенал» — «Челси». Прогноз: Лэмпард, Ковачич и Жиру оставят Обамеянга без еврокубков
Победа в Кубке Англии — последний шанс «канониров» пробиться в Лигу Европы
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020