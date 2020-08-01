«Арсенал» — «Челси»: прогноз Александра Мостового на финал Кубка Англии в Лондоне

Экс-форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на финальный матч Кубка Англии «Арсенал» — «Челси».
Ставка: «Арсенал» не проиграет за 1.77.
1 августа Англия завершает сезон. Финалисты проведут кубковую встречу на «Уэмбли» без зрителей, впервые в истории. Кроме того, обладатель этого трофея определится в ходе большого столичного дерби.
«Арсенал» завершил сезон АПЛ на восьмом месте, а сегодняшний соперник — на четвертом. Летний сезон «канониры» провели на мажорной ноте, но красно-белым не хватило стабильности.
«Челси» разделил с «Манчестер Юнайтед» третье место и получил заветный пропуск в Лигу чемпионов УЕФА.
По статистике, встречи команд проходят на встречных курсах, при этом обычно команды не уходят с поля без забитых мячей. Перед сегодняшним матчем, считаю, у команд равные шансы. Победу одержит более удачливый. При этом предполагаю, что «пушкари» больше заслуживают этот трофей.
Моя ставка – «Арсенал» не проиграет за 1.77".
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