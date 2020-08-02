«Шанхай СИПГ» — «Хэбей»: прогноз и ставка на матч 2-го тура чемпионата Китая

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Китая «Шанхай СИПГ» — «Хэбей».

Ставка: победа «Шанхай СИПГ» в первом тайме с форой (–1) за 2.27.

«Найти серьёзную интригу в этом противостоянии сложно, поскольку клубы находятся в разных весовых категориях. «Красные орлы» — один из грандов китайского футбола, который традиционно претендует на титул и стабильно выступает в Лиге чемпионов АФК.



Состав тут очень крепкий — большое количество представителей сборной Китая, а также сразу несколько именитых легионеров. Экс-нападающий «Зенита» и «Порту» Халк, бывший полузащитник «Челси» Оскар. А ещё Одил Ахмедов, прекрасно знакомый любителям российского футбола по выступлениям за «Анжи» и «Краснодар».



«Хэбе Чайна Форчун» в минувшем сезоне занял лишь 11-е место, отстав от топ-3 аж на 33 очка. Впрочем, борьбы за выживание удалось избежать, прописку в элитном дивизионе сохранили без лишних нервов. Неделю назад, правда, не получилось одолеть новичка Суперлиги — «Шицзячжуан» (2:2). Рсклад сил очевиден, достаточно взглянуть на историю противостояния. В восьми матчах «Хэбей» потерпел шесть поражений при двух ничьих. Общий счёт тоже впечатляет — 18:5. Разница в уровне исполнителей громадна, предпосылок для сенсации не видно.



Вопрос вызывает только итоговая разница в счёте. Вариант попроще — «П1 с форой (–1.5)» за 1.66. Можно проверить «П1 с форой (–2)» за 2.15, а мы предпочтём «П1 с форой (–1) в первом тайме» за 2.27. Логика простая: Халк с партнёрами в минувшем туре напрочь завалили дебют, но теперь они прогрелись и наверняка постараются провести работу над ошибками.



От этого и оттолкнёмся. Всё же соперник сильно уступает в классе, а потому ждём агрессивного начала с целью быстро получить преимущество и не тратить лишние силы в дальнейшем».