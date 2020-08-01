«Шанхай СИПГ» — «Хэбей». Прогноз: Халк, Ахмедов, Оскар и Арнаутович разнесут аутсайдера

2 августа «Шанхай СИПГ» сыграет с «Хэбей Чайна Форчун» в матче второго тура чемпионата Китая. Начало встречи — в 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: сделать ставку на победу «Шанхая» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех «Хэбея» оценён букмекерами коэффициентом 11.25.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Китая «Шанхай СИПГ» — «Хэбей Чайна Форчун»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Китая «Шанхай СИПГ» — «Хэбей Чайна Форчун» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.31, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.32. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 7.20

Анализ и прогноз матча «Шанхай СИПГ» — «Хэбей Чайна Форчун» (02.08.2020)

Чемпионат Китая всё же взял свой старт, хоть и гораздо позже. Изначально начало сезона было намечено на февраль, но из-за пандемии коронавируса запланированную дату неоднократно сдвигали. Первый тур стартовал только 25 июля, играть решено в двух городах — Сучжоу и Даляне.

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Формат следующий: 16 клубов поделены на две группы, внутри каждой из них будет сыгран один полный круг. По четыре лучших коллектива выйдут в плей-офф и разыграют чемпионство, а оставшиеся команды сойдутся в утешительном турнире за сохранение прописки в элитном дивизионе.

В Сучжоу сразятся «Шанхай СИПГ» и «Хэбей Чайна Форчун». Найти серьёзную интригу в этом противостоянии сложно, поскольку клубы находятся в разных весовых категориях. «Красные орлы» — один из грандов китайского футбола, который традиционно претендует на титул и стабильно выступает в Лиге чемпионов АФК.

Состав тут очень крепкий — большое количество представителей сборной Китая, а также сразу несколько именитых легионеров. Экс-нападающий «Зенита» и «Порту» Халк, бывший полузащитник «Челси» Оскар. А ещё Одил Ахмедов, прекрасно знакомый любителям российского футбола по выступлениям за «Анжи» и «Краснодар».

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Ну и до кучи — бразильский вингер Рикардо Лопес, а также австрийский нападающий Марко Арнаутович, долго выступавший в АПЛ за «Сток Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». Вся эта банда в первом туре разбила «Тяньцзинь Тэда» (3:1). Хотя начало получилось непростым — соперник забил быстрый гол, а ответить не получалось.

Моменты возникали, преимущество имелось. В конце концов всё же прорвало — к середине второго тайма удалось забить три гола, после чего интрига окончательно умерла. Второй соперник даже скромнее первого. На статус крепкого середняка он не тянет, скорее — представитель нижней части турнирной таблицы.

«Хэбе Чайна Форчун» в минувшем сезоне занял лишь 11-е место, отстав от топ-3 аж на 33 очка. Впрочем, борьбы за выживание удалось избежать, прописку в элитном дивизионе сохранили без лишних нервов. Неделю назад, правда, не получилось одолеть новичка Суперлиги — «Шицзячжуан» (2:2).

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Там, справедливости ради, уже с 26-й минуты пришлось действовать в меньшинстве. Но в любом случае расклад сил очевиден, достаточно взглянуть на историю противостояния. В восьми матчах «Хэбей» потерпел шесть поражений при двух ничьих. Общий счёт тоже впечатляет — 18:5. Разница в уровне исполнителей громадна, предпосылок для сенсации не видно.

Вопрос вызывает только итоговая разница в счёте. Вариант попроще — П1 с форой (-1.5) за 1.66. Можно проверить П1 с форой (-2) за 2.15, а мы предпочтём П1 с форой (-1) в первом тайме за 2.27. Логика простая: Халк с партнёрами в минувшем туре напрочь завалили дебют, но теперь они прогрелись и наверняка постараются провести работу над ошибками.

От этого и оттолкнёмся. Всё же соперник сильно уступает в классе, а потому ждём агрессивного начала с целью быстро получить преимущество и не тратить лишние силы в дальнейшем.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Китая «Шанхай СИПГ» — «Хэбей Чайна Форчун»

Соперники находятся в разных весовых категориях: один из грандов китайского футбола сыграет с представителем нижней части турнирной таблицы. В прошлом туре «Шанхай СИПГ» завалил дебют, но ко второй игре фаворит наверняка прибавит. Ждём агрессивного начала, которое позволит быстро получить преимущество и не тратить лишние силы в дальнейшем.

Ставка: победа «Шанхай СИПГ» в первом тайме с форой (-1) за 2.27.

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