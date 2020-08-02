«Дженоа» — «Верона»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 38-го тура Серии А

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Дженоа» — «Верона».

Ставка: «Дженоа» не проиграет + обе забьют за 1.83.

«Дженоа» сверхмотивирован и непременно станет играть на победу, поскольку на кону прописка в высшем итальянском дивизионе. «Мастифы» же уже давно выполнили задачу-минимум на сезон, а заметно улучшить положение уже не получится.



Против «Вероны» играет также статистика личных встреч. «Грифоны» с 2013 года успели принять «Верону» на своем поле четыре раза, и во всех четырёх случаях получилось добыть победы, а общий счёт составил 12:3. Игнорировать подобные цифры крайне опасно.



На стороне хозяев также скромная статистика гостевых матчей жёлто-синих. Дело в том, что за 18 выездов в текущем сезоне чемпионата Италии они сумели добыть только три победы. Маловато будет. Однако за классический «1Х» букмекеры дают крохотный коэффициент 1.17, так что придётся искать другие варианты.



Интересным выходом выглядит комбинированная ставка «1Х + обе забьют» за коэффициент 1.83. После паузы у «Дженоа» проблемы с атакой возникают редко, свой гол в среднем за игру команда имеет. Но вот в обороне кошмар: за 11 туров — 26 пропущенных мячей. Так что ждём от команд голов в обе стороны».