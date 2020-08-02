«Сассуоло» — «Удинезе»: прогноз и ставка на матч 38-го тура Серии А

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Сассуоло» — «Удинезе».

Ставка: «Сассуоло» не проиграет и забьёт больше 1.5 мяча за коэффициент 1.75.

«Последний матч сезона уже не решает ничего ни для «Сассуоло», ни для «Удинезе». Значительно повлиять на своё положение команды не смогут, так что дополнительной мотивации взяться неоткуда.



Однако чёрно-зелёные всё же выглядят предпочтительнее. У них полный порядок с результативностью, к тому же они будут играть на своём поле. А в предыдущих шести домашних играх чёрно-зелёные потерпели только одно поражение — в матче с «Миланом», который набрал приличный ход.



При этом надо сказать, что за все шесть поединков получилось забить 19 мячей, то есть более трёх голов за встречу. При таких раскладах «1Х + ИТБ1 1.5» за нестыдный коэффициент 1.75 смотрится шикарно».