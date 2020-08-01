«Сассуоло» — «Удинезе». Прогноз: Берарди и Капуто сыграют финальное туше в Серии А

2 августа «Сассуоло» примет «Удинезе» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:45 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.96. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.84.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Сассуоло» — «Удинезе»

Букмекеры уверены, что матч Серии А «Сассуоло» — «Удинезе» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23.

Анализ и прогноз матча 38-го тура Серии А «Сассуоло» — «Удинезе» (02.08.2020)

Итальянская Серия А вслед за Бундеслигой, Примерой и АПЛ благополучно подошла к своему логическому завершению. Участникам осталось провести заключительный 38-й тур, который пройдёт в два дня: первые пять пар сыграют 1 августа, а вторые пять увидятся 2 августа. В воскресенье среди прочих сразятся «Сассуоло» и «Удинезе».

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«Сассуоло», несмотря на все старания, так и не добрался до еврокубковой зоны. После 37 туров клуб находится на восьмой строчке, набрав 51 балл. Отставание от шестого места, дающего железное право на выход в Лигу Европы, составляет целых 12 пунктов.



После паузы команда из одноименного города провела 12 встреч. На таком внушительном отрезке случилось только три поражения: от грозной «Аталанты» (1:4), мощного «Милана» (1:2) и крепкого «Наполи» (0:2). На остальные девять поединков пришлись четыре ничьи и пять побед.



Одна из побед, к слову, состоялась в матче прошлого тура. Чёрно-зелёные расплющили на своём поле бьющийся за выживание «Дженоа» (5:0). Преимущество хозяев было заметным, а результат, в целом, вышел справедливым.

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«Удинезе» после рестарта чемпионата Италии продолжил чехарду побед, ничьих и поражений. Клуб успел скатать 11 матчей, на которые пришлись пять поражений, две ничьи и четыре победы. Отсутствие стабильности привело к достаточно плачевному состоянию (на определённом отрезке пришлось даже бороться за выживание).



Сейчас, накануне заключительного 38-го тура, у «маленьких зебр» в активе 42 балла, что соответствует 14-й строчке. Зона вылета уже не грозит, поскольку отрыв от неё составляет семь пунктов. Но всё же едва ли такое положение можно назвать удачным.



В матче прошлого тура чёрно-белые принимали «Лечче», который, кстати, занимает 18-е место в таблице. Хозяева даже открыли счёт, но в итоге потерпели поражение со счётом 1:2. Хотя тут надо бы отдать должное сверхмотивированному аутсайдеру, бился он весьма неплохо.

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Последний матч сезона уже не решает ничего ни для «Сассуоло», ни для «Удинезе». Значительно повлиять на своё положение они не смогут. Так что дополнительной мотивации взяться неоткуда.

Однако чёрно-зелёные всё же выглядят предпочтительнее. У них полный порядок с результативностью, да к тому же они будут играть на своём поле. А в предыдущих шести домашних играх чёрно-зелёные потерпели только одно поражение — «Милану», который набрал приличный ход.



При этом, надо сказать, что за все шесть поединков получилось забить 19 мячей, то есть более трёх голов за встречу. При таких раскладах 1Х + ИТБ1 1.5 за нестыдный коэффициент 1.75 смотрится шикарно.

Прогноз и ставки на матч «Сассуоло» — «Удинезе»

Для соперников последняя игра сезона уже ничего не решит. Однако чёрно-зелёные выглядят предпочтительнее. Они будут выступать на своём поле, а в шести последних домашних играх они потерпели только одно поражение и забили 19 мячей. «Маленькие зебры» едва ли представляют серьёзную угрозу, так что ждём чего-то похожего.



Ставка: «Сассуоло» не проиграет и забьёт больше 1.5 мяча за коэффициент 1.75.