«Тампа» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 3 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч НХЛ «Тампа» — «Вашингтон».

Ставка: обе забьют в первом периоде за 2.52.

«Контрольные встречи прошли успешно. «Лайтнинг» разнесли «Флориду» — 5:0. Игра была сделана уже в первой половине. Никита Кучеров оформил дубль, добавив к нему результативную передачу. Андрей Василевский в нескольких эпизодах доказал, что по-прежнему в порядке. Похоже, «молнии» готовы идти за Кубком Стэнли.



«Вашингтон» тем временем одолел колючую «Каролину» (3:2), от рук которой вылетели в прошлом году. Здесь всё тоже на месте: Александр Овечкин сделал 2+1, Дмитрий Орлов отдал две результативные передачи, а Евгений Кузнецов ограничился одной. Вратари также оставили приятное впечатление.



Букмекеры считают «Тампу» фаворитом, что вызывает соблазн сыграть против линии. Дело в том, что четыре предыдущие очные встречи остались за «столичными». Причём в трёх случаях победа далась Овечкину с партнёрами довольно уверенно — 3:1, 5:2, 4:3 ОТ и 6:3. Судя по контрольному поединку, подопечные Тодда Рирдена готовы неплохо.



На наш взгляд, на итоговый успех «Кэпс» должны давать не 2.32, а около 2.10. В принципе, этот вариант вполне можно проверить. И вторая ставка — обе забьют в первом периоде за 2.52. Посткарантинные игры отличаются бодрыми дебютами, львиная доля шайб забрасывается в стартовые 20 минут. Проверим этот тренд».